Тренер «Родины» Зелькович: русские футболисты вынуждены постоянно биться за своё место

Главный тренер московской «Родины», выступающей в Лиге Pari, Зоран Зелькович поделился мыслями о характерах российских и словенских футболистов.

— В чём отличие русских футболистов и словенских в плане характера?

— Русскому футболисту всегда приходится конкурировать. В вашей стране живет много людей, среди них много футболистов. Поэтому ребята вынуждены постоянно биться за своё место. В Словении такой конкуренции нет, и это минус – из-за этого на поле мы слишком добрые, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

Ранее 44-летний словенский специалист работал в таких клубах, как «Ауда» (Латвия), «Олимпия», «Копер», «Крка», «Илирия 1911» (все — Словения). Начинал карьеру Зелькович в качестве ассистента главного тренера в словенском «Целе».