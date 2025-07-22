Брайан Мбемо прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Брайан Мбемо, ранее выступавший за «Брентфорд», прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Как только я узнал, что есть шанс присоединиться к «Манчестер Юнайтед», я должен был им воспользоваться и подписать контракт с клубом моей мечты, командой, футболку которой я носил в детстве.

Мой настрой — всегда быть лучше, чем я был вчера. Я знаю, что у меня есть дух и характер, чтобы выйти на новый уровень, учась у Рубена Аморима и играя вместе с игроками мирового класса.

Все рассказывали мне о той атмосфере, которая здесь создаётся, и о том, какие захватывающие планы на будущее. Это огромный клуб с невероятным стадионом и потрясающими болельщиками, и мы все полны решимости бороться за самые большие трофеи», — приводит слова Мбемо Sky Sports.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Помимо этого, футболист выступает за сборную Камеруна. На юношеском и молодёжном уровне он играл за национальную команду Франции.