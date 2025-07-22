«Зенит» намерен нарастить доходы от матчей до 2 млрд рублей за сезон — источник

Санкт-петербургский «Зенит» планирует нарастить доходы от матчей до 2 млрд рублей за текущий сезон, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на свои неназванные источники.

Отметим, что, по отчёту Российской Премьер-Лиги за прошлый сезон, «Зенит» стал самой посещаемой командой высшего дивизиона.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». Сине-бело-голубые заняли второе место в РПЛ сезона-2024/2025, отстав от чёрно-зелёных на одно очко. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 18 июля, завершится турнир 17 мая 2026 года. В матче 1-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.