«Зенит» отдаст Ильзата Ахметова в бесплатную аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов близок к переходу в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Самарцы при этом не будут платить за аренду хавбека. Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов, данную информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Отмечается, что часть зарплаты (3 млн рублей в месяц) футболисту будут платить «Крылья», ещё часть — «Зенит». Действующий контракт Ахметова с санкт-петербургским клубом рассчитан до конца июня следующего года. Карпов сообщает, что продлевать соглашение с опытным футболистом сине-бело-голубые не собираются.

В матче 1-го тура РПЛ нынешнего сезона «Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» (1:1).