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Экс-тренер Пальцева Ахметзянов высказался о возможном переходе защитника в «Спартак»

Экс-тренер Пальцева Ахметзянов высказался о возможном переходе защитника в «Спартак»
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Главный тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов, ранее работавший с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым, высказался о возможном переходе защитника в «Спартак».

«Точно не удивлён прогрессом Пальцева. Когда много лет назад мы хотели забрать Валентина, уже тогда было понятно, что при должном отношении этот футболист может играть в РПЛ. Он прогрессировал за время с нами, стал лучшим игроком Первой лиги. Он не просто так уехал в РПЛ, где зарекомендовал себя и получил вызов в сборную. Он не единственный, кто проходит такой путь. Сейчас самое подходящее время, если есть такая возможность.

Когда футболист переходит в новую команду, никто не знает, получится у него или нет. Тут главное, чтобы не было травмы и получил доверие тренера. На футбольном поле у Пальцева много хороших качеств. Если Валентин попадёт в поток, то сможет себя зарекомендовать и стать ещё лучше», — сказал Ахметзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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