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ЦСКА не отпустил полузащитника Матеуса Алвеса в расположение сборной Бразилии

ЦСКА не отпустил полузащитника Матеуса Алвеса в расположение сборной Бразилии
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Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник Матеус Алвес останется в расположении клуба, несмотря на вызов в молодёжную сборную Бразилии. Сбор национальной команды стартует 4 августа.

«ПФК ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодёжной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал и тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

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