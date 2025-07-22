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В Британии намерены прописывать просмотры футбольных матчей людям, страдающим от депрессии

В Британии намерены прописывать просмотры футбольных матчей людям, страдающим от депрессии
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Национальная служба здравоохранения Великобритании планирует официально прописывать просмотр футбольных матчей вживую пациентам, которые страдают от депрессии. Об этом сообщает известное онлайн-издание Independent.

Отмечается, что медики советуют людям с депрессией чаще выходить на улицу и быть частью социума, так как изоляция крайне негативно влияет на психику.

Напомним, новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем «Ливерпуль» — «Брентфорд». «Красные» — действующие чемпионы Англии. Выиграв в прошлом сезоне титул, мерсисайдцы довели общее количество своих побед во внутреннем первенстве до 20 — больше нет ни у кого. Столько же чемпионских титулов только у «Манчестер Юнайтед».

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