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Агент Матеуса Алвеса оценил дебют игрока за ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Агент Матеуса Алвеса оценил дебют игрока за ЦСКА в матче с «Оренбургом»
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Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, оценил дебют игрока за московский клуб в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я согласен с оценкой, что Матеус оставил хорошее впечатление в дебютном матче за ЦСКА. И это только начало. Он будет развиваться и дальше», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

10 июля официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним бразильским полузащитником Матеусом Алвесом, который ранее выступал за «Сан-Паулу». Соглашение с игроком заключено до 2030 года. По данным аналитического портала Transfermarkt, размер трансферной компенсации за Алвеса со стороны ЦСКА составил € 5,1 млн.

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