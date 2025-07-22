Томас Мюллер решил не завершать карьеру и перейти в МЛС после ухода из «Баварии»

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступавший за мюнхенскую «Баварию», принял решение продолжить свою профессиональную карьеру после ухода из клуба, в котором провёл 25 лет. Футболист подпишет контракт с командой из американской МЛС. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Мюллер подпишет контракт с новым клубом в ближайшие семь-десять дней. С какой именно командой МЛС Томас заключит соглашение, точно неизвестно, но одним из двух претендентов на немца называется «Лос-Анджелес».

35-летний Мюллер покинул «Баварию» летом 2025 года после окончания клубного чемпионата мира. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 756 матчей во всех турнирах, отметившись 250 голами и 276 голевыми передачами. В составе «Баварии» Мюллер стал обладателем 33 трофеев, в том числе дважды выигрывал Лигу чемпионов. Также немецкий игрок является чемпионом мира 2014 года.