В «Зените» обозначили, чего им не хватило для победы в РПЛ в прошлом сезоне

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос объяснил, чего не хватило сине-бело-голубым для того, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона. Чемпионом страны стал «Краснодар», «Зенит» занял второе место, отстав от «быков» на одно очко.

– Как тебе кажется, чего «Зениту» не хватило в прошлом сезоне, чтобы выиграть РПЛ?

– Не хватило хорошо выполненной домашней работы. Не хватило того, чтобы делать нужные выводы из потери очков и стараться не повторять допущенных ошибок, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт бразильца с российским паспортом рассчитан до конца июня 2027-го и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.