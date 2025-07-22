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Тренер «Родины» Зелькович: ФНЛ — одна из сильнейших первых лиг в мире

Тренер «Родины» Зелькович: ФНЛ — одна из сильнейших первых лиг в мире
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Главный тренер московской «Родины», выступающей в Лиге Pari, Зоран Зелькович высказался о специфике и уровне футбола в российской Первой лиге.

— Вы успели прочувствовать специфику Первой лиги?
— Это достаточно сложная лига. Все бьются, никто никому не уступает. Плюс большое количество переездов, перелётов и смен часовых поясов. Это я ещё не говорю про постоянную смену полей: то играешь на искусственном, то на натуральном.

— С каким европейским чемпионатом можно сравнить нашу Первую лигу?
— Итальянская Серия Б. Или английский Чемпионшип. И тут, и там очень тяжело играть. Я вообще считаю, что российская Первая лига – одна из сильнейших первых лиг, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

Ранее 45-летний словенский специалист работал в таких клубах, как «Ауда» (Латвия), «Олимпия», «Копер», «Крка», «Илирия 1911» (все — Словения). Начинал карьеру Зелькович в качестве ассистента главного тренера в словенском «Целе».

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