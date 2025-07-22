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Пилипчук: «Челябинск» не думает об РПЛ. Сегодня выиграли, а завтра — вдруг проиграем пять

Пилипчук: «Челябинск» не думает об РПЛ. Сегодня выиграли, а завтра — вдруг проиграем пять
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Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне Лиги Pari. Во встрече 1-го тура «Челябинск» одолел московское «Торпедо» (3:2).

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

«Мы радуемся победе в 1-м туре, а как будет по ходу всего сезона — надо смотреть. Будем готовиться к домашнему матчу с «Ротором». Будем надеяться на болельщиков, благодаря помощи которых мы и вышли в Первую лигу.

Сейчас мы не думаем о долгосрочных результатах и возможном выходе в РПЛ. Прошла только одна игра. Главное, чтобы сейчас все поняли, что мы можем и дальше двигаться вперёд. Нужно работать так же, не покладая рук. Уже потом, когда пройдёт время, будет видно. Вы же знаете футбол: сегодня выиграли — хорошо, а завтра вдруг, не дай бог, проиграем пять матчей подряд», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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