Пилипчук: «Челябинск» не думает об РПЛ. Сегодня выиграли, а завтра — вдруг проиграем пять

Главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне Лиги Pari. Во встрече 1-го тура «Челябинск» одолел московское «Торпедо» (3:2).
«Мы радуемся победе в 1-м туре, а как будет по ходу всего сезона — надо смотреть. Будем готовиться к домашнему матчу с «Ротором». Будем надеяться на болельщиков, благодаря помощи которых мы и вышли в Первую лигу.
Сейчас мы не думаем о долгосрочных результатах и возможном выходе в РПЛ. Прошла только одна игра. Главное, чтобы сейчас все поняли, что мы можем и дальше двигаться вперёд. Нужно работать так же, не покладая рук. Уже потом, когда пройдёт время, будет видно. Вы же знаете футбол: сегодня выиграли — хорошо, а завтра вдруг, не дай бог, проиграем пять матчей подряд», — сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 22 июля 2025
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