Агент Алвеса отреагировал на решение ЦСКА не отпускать игрока в сборную Бразилии U20

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, отреагировал на решение московского клуба не отпускать игрока в сборную Бразилии U20.

— Что вы думаете о решении ЦСКА не отпускать Алвеса в молодёжную сборную Бразилии?

— Матеус сейчас очень расстроен, — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

10 июля официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании контракта с 20-летним бразильским полузащитником Матеусом Алвесом, который ранее выступал за «Сан-Паулу». Соглашение с игроком заключено до 2030 года. По данным аналитического портала Transfermarkt, размер трансферной компенсации за Алвеса со стороны ЦСКА составил € 5,1 млн.