ЦСКА подтвердил, что Файзуллаев улетел на медосмотр для перехода в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что полузащитник московского клуба Аббосбек Файзуллаев отправился в Турцию для прохождения медосвидетельствования перед переходом в «Истанбул Башакшехир».

«Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с московским ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

В прошедшем сезоне хавбек провёл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.