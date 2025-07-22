Валерий Газзаев назвал команду РПЛ, которая может стать открытием сезона-2025/2026

Известный российский тренер Валерий Газзаев назвал команду, которая может стать открытием стартовавшего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» только вышла в РПЛ, но уже стала показывать достойную игру. Если команда будет играть на таком уровне, как в матче с «Динамо», то может стать открытием этого сезона», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). Главным тренером клуба является Андрей Талалаев, который возглавил команду в сентябре 2024 года. Ранее он также работал в нижегородской «Волге», подмосковных «Химках», самарских «Крыльях Советов», грозненском «Ахмате», московском «Торпедо» и исполнял обязанности главного тренера «Ростова».