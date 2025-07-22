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Иранский футболист «Динамо» Мх Джавад признался, что чувствует себя безопасно в России

Иранский футболист «Динамо» Мх Джавад признался, что чувствует себя безопасно в России
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Иранский полузащитник махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад признался, что чувствует себя безопасно в России. Ранее сообщалось, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана из-за спецоперации Израиля, цель которой заключалась в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. В «Динамо» Джавад прибыл в начале июля.

«Я рад, что всё осталось позади, и я вновь в России. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно. Здесь хорошие условия для игры в футбол, и у нас хорошая команда. Надеюсь, что всё самое страшное позади», — приводит слова Джавада ТАСС.

В минувшем сезоне РПЛ, который стал для дагестанской команды дебютным в высшем дивизионе, махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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