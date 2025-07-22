В «Зените» назвали своего главного соперника в этом сезоне РПЛ

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, кто является главным соперником сине-бело-голубых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Бразилец отметил, что на чемпионский титул будут претендовать многие команды.

– Кого считаешь главным соперником «Зенита» в новом сезоне РПЛ?

– Думаю, ответ очевиден. Сейчас главный соперник – это действующий чемпион «Краснодар». Они будут в этом сезоне стараться защищать титул и станут делать это с удвоенной энергией. Но при этом есть московские клубы, с которыми всегда очень непростые матчи и принципиальные противостояния. Соперников достаточно, — приводит слова Сантоса Metaratings.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Действующий контракт бразильца с российским паспортом рассчитан до конца июня 2027-го и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.