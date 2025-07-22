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Виктор Дьёкереш перешёл в «Арсенал» — Фабрицио Романо

Виктор Дьёкереш перешёл в «Арсенал» — Фабрицио Романо
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Шведский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш завершил переход в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X. По данным источника, сумма сделки составит € 63,5 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне нападающий «Спортинга» принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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