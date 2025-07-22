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«Реал» был впечатлён игрой Салиба против Мбаппе в ЛЧ и продолжает следить за игроком — AS

«Реал» был впечатлён игрой Салиба против Мбаппе в ЛЧ и продолжает следить за игроком — AS
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Мадридский «Реал» по-прежнему продолжает проявлять интерес к центральному защитнику «Арсенала» Вильяму Салиба. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «сливочные» впечатлены выступлениями французского футболиста в минувшем сезоне Лиги чемпионов. В частности тем, как Салиба противодействовал нападающему «Королевского клуба» Килиану Мбаппе во время очных матчей команд в четвертьфиналах соревнования.

Подчёркивается, что 24-летний защитник не хочет продлевать контракт с «канонирами», заканчивающийся летом 2027 года. При этом «Арсенал» желает пролонгировать трудовое соглашение с Салиба до 2032 года.

В минувшем сезоне француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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