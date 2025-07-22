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Тренер «Родины» Зелькович: на домашние матчи команды приходит всё больше и больше людей

Тренер «Родины» Зелькович: на домашние матчи команды приходит всё больше и больше людей
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Главный тренер московского клуба «Родина» Зоран Зелькович ответил, по какой причине новый сезон Первой лиги может вызвать особый интерес у болельщиков команды.

— Почему болельщики «Родины» должны следить за новым сезоном?
— Зрители приходят на стадион для того, чтобы увидеть голы. Мы постараемся им это дать. По ходу прошлого сезона мы видели, что на домашние матчи «Родины» приходит все больше и больше людей, в том числе – дети. Надеюсь, у нас получится сделать так, чтобы эта тенденция продолжилась.

— Если бы можно было одним словом описать ваши ожидания от будущего сезона — что это было бы за слово?
— Премьер-Лига, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

В 1-м туре Первой лиги сезона-2025/2026 «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем» (1:1), во 2-м туре команда встретится с костромским «Спартаком» 27 июля.

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