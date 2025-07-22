«Бетис» объявил о подписании нового голкипера

30-летний испанский вратарь Пау Лопес стал игроком «Бетиса». О возвращении голкипера было объявлено на официальном сайте клуба. Сообщается, что Пау Лопес подписал контракт с «Бетисом» до лета 2028 года.

С февраля 2025 года Лопес выступал в чемпионате Мексики в составе команды «Толука». Последним европейским клубом в карьере вратаря оставался «Марсель». Пау Лопес уже выступал за «Бетис» в сезоне-2018/2019.

Голкипер присоединился к севильской команде на правах свободного агента, а через год был продан в итальянскую «Рому» за € 23,5 млн. В минувшем сезоне на счету воспитанника «Эспаньола» 14 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 20 голов.