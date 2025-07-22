Быстров оценил работу судьи Казарцева в матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о работе судьи Василия Казарцева в матче 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). В этой игре арбитр отменил четыре гола красно-белых и не назначил пенальти в трёх спорных эпизодах.

«У меня вообще нет претензий к Казарцеву по матчу. Все его решения как футболист я объективно понимаю. Все отменённые голы, непоставленные пенальти — это всё чётко по букве закона», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

После 1-го тура РПЛ «Спартак» набрал три очка и занимает пятое место. «Динамо» Махачкала (0) располагается на 13-й строчке.

Как появился «Спартак»: