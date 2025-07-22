«Сломал хребет команде». Ташуев — о подготовке Талалаева к матчу с «Динамо»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о подготовке Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику», к матчу 1-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

«Андрей Талалаев готовился очень скрупулёзно к «Динамо», понимая, что там группа атаки очень креативная. Нужен был высокий уровень плотности, чтобы лишить соперника пространства. В итоге он сломал структуру игры «Динамо», сломал хребет команде. «Балтика» в контакт входила, она втиралась в тело, а «Динамо» просто бегало в прессинге и не отбирало мяч», — сказал Ташуев в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

После 1-го тура РПЛ «Динамо» занимает девятое место, «Балтика» — седьмое.

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