Сын Сергея Юрана перешёл в турецкий «Серик Беледиеспор»

28-летний защитник Артём Юран стал игроком команды второго по силе дивизиона Турции «Серик Беледиеспор». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, экс-тренер «Пари НН» Сергей Юран возглавил «Серик» в начале июля текущего года.

Напомним, в клуб, принадлежащий бизнесмену Туфану Садыгову, в текущее трансферное окно уже перебрались российские защитники Дмитрий Тихий и Кирилл Гоцук, полузащитник Илья Берковский и нападающий Илья Садыгов.

«Серик Беледиеспор» вышел в Первую лигу Турции по итогам минувшего сезона. В 1-м туре подопечные Сергея Юрана встретятся с клубом «Истанбулспор» на выезде. Игра назначена на субботу, 10 августа. Артём Юран с апреля 2024-го по май 2025 года выступал за вторую команду «Пари НН».