Тренер «Родины» Зелькович: Москва никогда не засыпает, люди тут очень добрые

Главный тренер московского клуба «Родина» Зоран Зелькович поделился впечатлениями от Москвы.

— Что больше всего удивило, когда только попали в Москву?

— Как раз про что мы и говорили — размеры. Она очень большая! Город живёт 24 часа в сутки 365 дней в году. Москва никогда не засыпает. И, несмотря на такой ритм, люди тут очень добрые. Это меня зацепило.

— Опишите нашу столицу тремя словами.

— Любовь. Масштаб. Организованность.

— Топ-3 ваших любимых места в Москве?

— Успел посетить не так много мест. У меня нет столько времени, потому что я постоянно в работе. Но подметил, что Москва очень чистая и красивая. Если вам нужна конкретная локация, которая мне понравилась – назову Красную площадь, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.