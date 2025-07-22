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Тренер «Родины» Зелькович: Москва никогда не засыпает, люди тут очень добрые

Тренер «Родины» Зелькович: Москва никогда не засыпает, люди тут очень добрые
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Главный тренер московского клуба «Родина» Зоран Зелькович поделился впечатлениями от Москвы.

— Что больше всего удивило, когда только попали в Москву?
— Как раз про что мы и говорили — размеры. Она очень большая! Город живёт 24 часа в сутки 365 дней в году. Москва никогда не засыпает. И, несмотря на такой ритм, люди тут очень добрые. Это меня зацепило.

— Опишите нашу столицу тремя словами.
— Любовь. Масштаб. Организованность.

— Топ-3 ваших любимых места в Москве?
— Успел посетить не так много мест. У меня нет столько времени, потому что я постоянно в работе. Но подметил, что Москва очень чистая и красивая. Если вам нужна конкретная локация, которая мне понравилась – назову Красную площадь, — приводит слова Зельковича официальный сайт клуба.

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