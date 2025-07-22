«МЮ» сэкономит около £ 12,75 млн на переходе Рашфорда в «Барселону» — The Telegraph

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прошёл медобследование перед переходом в «Барселону» на правах аренды, рассчитанной на год. Англичанин уже встретится с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором клуба Деку. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» сэкономят около £ 12,75 млн (€ 14,6 млн) на заработной плате 27-летнего вингера.

Подчёркивается, как и остальные игроки «Манчестер Юнайтед», Рашфорд согласился на сокращение оклада на 25%, поскольку клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне его зарплата составляет около £ 245 тыс. (€ 281,7 млн).

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