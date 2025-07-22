Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» сэкономит около £ 12,75 млн на переходе Рашфорда в «Барселону» — The Telegraph

«МЮ» сэкономит около £ 12,75 млн на переходе Рашфорда в «Барселону» — The Telegraph
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прошёл медобследование перед переходом в «Барселону» на правах аренды, рассчитанной на год. Англичанин уже встретится с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом и спортивным директором клуба Деку. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «красные дьяволы» сэкономят около £ 12,75 млн (€ 14,6 млн) на заработной плате 27-летнего вингера.

Подчёркивается, как и остальные игроки «Манчестер Юнайтед», Рашфорд согласился на сокращение оклада на 25%, поскольку клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне его зарплата составляет около £ 245 тыс. (€ 281,7 млн).

Материалы по теме
«Барселоне» грозит штраф, если клуб не выкупит Рашфорда у «МЮ» — COPE

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android