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«Спартак» — единственный клуб, обратившийся в ЭСК РФС по итогам 1-го тура РПЛ

«Спартак» — единственный клуб, обратившийся в ЭСК РФС по итогам 1-го тура РПЛ
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Ни один клуб Российской Премьер-Лиги, кроме московского «Спартака», не обращался в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 1-го тура РПЛ. В стартовом туре красно-белые одержали победу над махачкалинским «Динамо» (1:0). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу в качестве главного арбитра обслуживал Василий Казарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«Спартак» — единственный клуб, который обратился в ЭСК РФС по итогам 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

По ходу встречи Казарцев отменил четыре гола красно-белых. Единственный засчитанный мяч в игре забил бразильский вингер москвичей Маркиньос на 37-й минуте. На 53-й минуте с поля был удалён защитник махачкалинского «Динамо» Мохамед Аззи.

Ранее сообщалось, что клуб просит разобрать следующие эпизоды:

— неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на седьмой минуте;
— неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» Махачкала на 25-й минуте;
— непоказанная вторая жёлтая карточка Аззи за его удар сзади по ногам Барко на 44-й минуте;
— отменённый гол Руслана Литвинова на 45+ минуте за фол Даниила Денисова на вратаре «Динамо» Махачкала;
— неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.

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