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CAS подтвердил апелляцию «Кристал Пэлас» против УЕФА на решение исключить клуб из ЛЕ

CAS подтвердил апелляцию «Кристал Пэлас» против УЕФА на решение исключить клуб из ЛЕ
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Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте подтвердил, что «Кристал Пэлас» подал апелляцию против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), «Ноттингем Форест» и «Лиона» из-за решения УЕФА исключить «орлов» из числа участников Лиги Европы сезона-2025/2026 ввиду предполагаемого нарушения правил владения несколькими клубами.

В заявлении CAS подчёркивается, что «Кристал Пэлас» просит отменить данное решение, а также повторно допустить «орлов» к участию в Лиге Европы грядущего сезона.

На текущий момент стороны обмениваются письменными заявлениями в соответствии с арбитражным регламентом, регулирующим процедуры обжалования в CAS. После завершения этого процесса будет назначено слушание.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» займёт место «Кристал Пэлас» в указанном турнире. УЕФА исключил «орлов» из числа участников Лиги Европы нового сезона, так как посчитал, что у них один владелец с французским «Лионом».

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