CAS подтвердил апелляцию «Кристал Пэлас» против УЕФА на решение исключить клуб из ЛЕ

Спортивный арбитражный суд (CAS) на официальном сайте подтвердил, что «Кристал Пэлас» подал апелляцию против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), «Ноттингем Форест» и «Лиона» из-за решения УЕФА исключить «орлов» из числа участников Лиги Европы сезона-2025/2026 ввиду предполагаемого нарушения правил владения несколькими клубами.

В заявлении CAS подчёркивается, что «Кристал Пэлас» просит отменить данное решение, а также повторно допустить «орлов» к участию в Лиге Европы грядущего сезона.

На текущий момент стороны обмениваются письменными заявлениями в соответствии с арбитражным регламентом, регулирующим процедуры обжалования в CAS. После завершения этого процесса будет назначено слушание.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ноттингем Форест» займёт место «Кристал Пэлас» в указанном турнире. УЕФА исключил «орлов» из числа участников Лиги Европы нового сезона, так как посчитал, что у них один владелец с французским «Лионом».

Самые большие стадионы мира: