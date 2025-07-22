Легенда «Ливерпуля» Далглиш: Слот блестяще начал в клубе

Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш высоко отозвался о главном тренере мерсисайдцев Арне Слоте, который возглавил команду в 2024 году и в первом же своём сезоне во главе «красных» стал чемпионом Англии.

«В прошлом сезоне парни очень здорово себя проявили. Прибытие Арне в клуб сделало этот год особенным и для него. Он был великолепен, уделяя внимание каждому игроку. Арне привёл в клуб вратаря [Георгия Мамардашвили], который присоединился к коллективу только сейчас, а Федерико Кьеза, по-моему, стал его единственным трансфером для усиления состава сразу же.

Слот блестяще начал, дал каждому шанс показать себя и неплохо изучил команду. У него есть пара идей, которые, очевидно, уже вылились в трансферы. Так что я с нетерпением жду нового сезона и того, как он сложится.

То, что он сделал в прошлом сезоне, было фантастикой», — приводит слова Далглиша официальный сайт «Ливерпуля».

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили перешёл в «Ливерпуль» из «Валенсии» летом 2024 года, но на весь сезон-2024/2025 был оставлен в аренде в своём прежнем клубе. Этим летом вратарь присоединился к чемпионам Англии.