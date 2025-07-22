«Фламенго» ведёт переговоры о подписании Густаво Мантуана из «Зенита» — CdS

«Фламенго» проявляет интерес к 24-летнему правому нападающему «Зенита» Густаво Мантуану. Красно-чёрные ведут переговоры о переходе бразильского футболиста. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает аккаунт Planeta do Flamengo, специализирующийся на новостях о «Фламенго», со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, бразильский клуб рассматривает Мантуана в качестве футболиста, способного сыграть как на фланге атаки, так и на фланге защиты.

Мантуан выступает в составе «Зенита» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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