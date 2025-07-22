Агент Чалханоглу высказался о будущем игрока в «Интере»

Агент Гордон Стипич-Випфлер, представляющий интересы полузащитника миланского «Интера» Хакана Чалханоглу, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из его нынешней команды этим летом. По слухам, футболистом интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Могу подтвердить, что никаких переговоров с упомянутыми клубами о трансфере Хакана не велось, о выдвинутых обвинениях [в нежелании играть за «Интер»] также нет и речи. Мы не вели переговоров с «Фенербахче»! Слухи беспочвенны! Наша сторона также не встречалась с представителями «Галатасарая». В следующем сезоне Хакан продолжит играть за «Интер».

Хакан Чалханоглу всем доволен в «Интере». После отпуска состоятся переговоры, давайте посмотрим на ситуацию более профессионально.

Мы все хотим представлять цвета команд, за которые болеем с детства. Не скрою, у Хакана Чалханоглу есть детская симпатия к «Галатасараю». Как и «Фенербахче», «Галатасарай» — известная команда европейского уровня. Предложений пока не поступало. По моим данным, у «Галатасарая» другие планы», — приводит слова агента TRT Spor.