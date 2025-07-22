Экс-хавбек «Арсенала» Джака согласовал контракт с клубом АПЛ — Орнштейн

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может вернуться в Англию. Как сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн, швейцарец согласовал условия личного контракта с новичком английской Премьер-лиги «Сандерлендом».

По данным источника, футболист заинтересован в переходе и просит свой нынешний клуб, леверкузенский «Байер», принять предложение. Ранее СМИ сообщали, что «Сандерленд» предлагал за 32-летнего опорника € 10 млн.

Интерес к Граниту Джаке, как сообщается, проявляли итальянский «Милан» и клубы из Саудовской Аравии. В АПЛ Джака выступал с июля 2016 года по август 2023 года. Его контракт с «Байером» рассчитан до 2028 года.