Коко обдумывает вариант с переходом в «Спартак», «Торино» требует € 15 млн — Toro News

Московский «Спартак» предложил € 10 млн за переход центрального защитника «Торино» Сауля Коко. Однако туринский клуб запрашивает не менее € 15 млн. На текущий момент 26-летний футболист обдумывает вариант с переходом в стан красно-белых, но не принял финального решения. Об этом сообщает Toro News.

По информации источника, интерес к Коко также проявлял катарский «Аль-Духаиль». Подчёркивается, что этот клуб сделал выгодное предложение как для «Торино», так и для самого защитника. Однако игрок отклонил его, поскольку хочет выступать в Европе.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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