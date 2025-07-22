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«Я против этой показухи!» Быстров — о речи Талалаева перед игроками после матча с «Динамо»

«Я против этой показухи!» Быстров — о речи Талалаева перед игроками после матча с «Динамо»
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о речи главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева перед футболистами после матча 1-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Я против этой показухи! Потому что это показуха. Талалаев работает на камеру. На пресс-конференции ты можешь делать всё, что хочешь, а на футбольном поле, где есть лишние камеры, этого вообще не надо», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

После игры с бело-голубыми пресс-служба калининградского клуба в телеграм-канале опубликовала видео, где Талалаев, обращаясь к футболистам команды, сказал: «Всем спасибо за игру. Кому-то кажется – хорошо. Нет, не хорошо. Не хорошо. Ни одного момента с игры у соперников. Угловые, которые работают. Давайте думать. Ещё раз вам говорю, мы сюда за другим приехали. Спасибо ещё раз всем».

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