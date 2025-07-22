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«Фламенго» устранил спор с посредниками по трансферу Карраскаля из «Динамо» — Globo

«Фламенго» устранил спор с посредниками по трансферу Карраскаля из «Динамо» — Globo
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Бразильский «Фламенго» решил проблемы, возникшие на финальном этапе переговоров по трансферу полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Как сообщает Globo, посредники, участвующие в заключении сделки, внесли изменения в условия, когда трансфер уже был согласован.

По данным источника, «Фламенго» урегулировал ситуацию. Теперь все стороны уверены в успешном завершении переговоров. Карраскаль должен присоединиться к «Фламенго» за сумму € 12 млн. Прибытие футболиста в Бразилию ожидается в ближайшие дни.

Напомним, Карраскаль не был включён в заявку московского «Динамо» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1), который проходил в пятницу, 18 июля. При этом колумбиец продолжает находиться в России, а стартовый матч своей команды в РПЛ смотрел на стадионе.

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