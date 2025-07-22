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Пять российских футболистов стали игроками турецкого «Серик Беледиеспор» нынешним летом

Пять российских футболистов стали игроками турецкого «Серик Беледиеспор» нынешним летом
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Нынешним летом состав турецкого «Серик Беледиеспор» усилили пять российских футболистов: 32-летний центральный защитник Кирилл Гоцук, 28-летний правый защитник Артём Юран, 25-летний хавбек Илья Берковский, 24-летний форвард Илья Садыгов и 32-летний центральный защитник Дмитрий Тихий.

Отметим, 1 июля «Серик Беледиеспор» объявил о назначении российского специалиста Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

В минувшем сезоне «Серик Беледиеспор» впервые в истории квалифицировался в Первую лигу Турции. В 1-м туре подопечные Сергея Юрана встретятся с клубом «Истанбулспор» на выезде. Игра назначена на субботу, 10 августа.

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