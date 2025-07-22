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Нападающий «Порту» Родригу Мора находится в сфере интересов «ПСЖ» — Романо

Нападающий «Порту» Родригу Мора находится в сфере интересов «ПСЖ» — Романо
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Нападающий «Порту» Родригу Мора заинтересовал «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, французский клуб не работает над совершением трансфера игрока этим летом, но следит за выступлениями футболиста.

Мора является воспитанником «Порту», в системе клуба он находится с 2016 года. Помимо этого, футболист ранее выступал за юношескую сборную Португалии, теперь же он защищает цвета национальной команды на молодёжном уровне. В 40 матчах прошедшего клубного сезона Родригу забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

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