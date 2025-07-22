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Лимит на легионеров не помешает «Фламенго» подписать Карраскаля и Ньигеса — Globo

Лимит на легионеров не помешает «Фламенго» подписать Карраскаля и Ньигеса — Globo
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Полузащитники Хорхе Карраскаль из «Динамо» и Сауль Ньигес из «Атлетико» близки к тому, чтобы продолжить карьеру в бразильском «Фламенго». Как сообщает Globo, в ближайшее время клуб планирует осуществить трансферы обоих футболистов.

Отмечается, что колумбиец и испанец станут восьмым и девятым легионерами в составе «Фламенго». За команду уже выступают аргентинский вратарь Агустин Росси, опорник Эрик Пульгар из Чили защитники Матиас Винья, Гильермо Варела и полузащитники Хиорхьян де Арраскаета и Николас де ла Крус (все — Уругвай).

Напомним, ранее в Бразилии смягчили лимит на легионеров, разрешив одновременно выпускать на поле до девяти иностранцев. Отмечается, что «Фламенго» может позволить себе трансфер ещё одного иностранца после прихода в клуб Ньигеса и Карраскаля, поскольку Пульгар пропустит два-три месяца из-за тяжёлой травмы.

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