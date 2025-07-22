Быстров: если бы «Спартак» сыграл с «Динамо» Мх 1:1, началось бы нытьё, что нас судья убил

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0).
«Спартак» защищал результат при счёте 1:0 с Махачкалой? А если бы сыграли 1:1, опять началось бы нытьё, что нас судья «убил» и так далее. «Спартак» должен всё сам решать своими силами на футбольном поле. Он не имеет права играть от обороны, он должен играть в атаку», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».
Главной арбитр указанной игры Василий Казарцев отменил четыре гола красно-белых и не назначил пенальти в трёх спорных эпизодах.
После 1-го тура РПЛ «Спартак» набрал три очка и занимает пятое место. «Динамо» Махачкала (0) располагается на 13-й строчке.
Как появился «Спартак»:
- 22 июля 2025
-
19:10
-
19:03
-
18:59
-
18:59Защитник Кентен Мерлен перешёл в «Ренн» Официально
-
18:48
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:27
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:00
-
17:59
-
17:45
-
17:42
-
17:34
-
17:33
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:38
-
16:22
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:55
-
15:51