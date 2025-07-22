Быстров: если бы «Спартак» сыграл с «Динамо» Мх 1:1, началось бы нытьё, что нас судья убил

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Спартак» защищал результат при счёте 1:0 с Махачкалой? А если бы сыграли 1:1, опять началось бы нытьё, что нас судья «убил» и так далее. «Спартак» должен всё сам решать своими силами на футбольном поле. Он не имеет права играть от обороны, он должен играть в атаку», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Главной арбитр указанной игры Василий Казарцев отменил четыре гола красно-белых и не назначил пенальти в трёх спорных эпизодах.

После 1-го тура РПЛ «Спартак» набрал три очка и занимает пятое место. «Динамо» Махачкала (0) располагается на 13-й строчке.

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Как появился «Спартак»: