Защитник Кентен Мерлен перешёл в «Ренн»

Защитник Кентен Мерлен перешёл из «Марселя» в «Ренн». Об этом сообщает официальный сайт красно-чёрных.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2029 года. Игрок является воспитанником «Нанта», за «Марсель» он играл с 2024 года. В 29 матчах прошедшего клубного сезона Мерлен забил один гол и отдал три голевые передачи. Помимо этого, в активе Кентена есть игры за национальную команду Франции на юношеском и молодёжном уровне.

«Ренн» по итогам прошлого сезона финишировал на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, заработав 41 очко. В Кубке страны команда дошла до 1/16 финала.