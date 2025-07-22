Агент отстранённого от футбола Писарского заявил, что игрок тренируется со «СКА-Ростовом»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы бывшего форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского, рассказал, с кем его клиент поддерживает форму в период отстранения от футбола. 3 июля нападающий получил длительную дисквалификацию за ставки.

«Вовка поддерживает форму со «СКА-Ростовом». После всего того, что произошло, пострессовал и пережил. Он же футболист — тренируется для поддержания формы. Пока не идёт речи об участи в составе «СКА-Ростова» в Медиалиге или Кубке лиги.

У него родилась дочь. Это его чуть-чуть отвлекло. Но уже пора тренироваться. Я договорился, чтобы он тренировался и поддерживал форму. Он же не может год не тренироваться!» — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, РФС отстранил игрока на четыре года (три условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ.