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Агент отстранённого от футбола Писарского заявил, что игрок тренируется со «СКА-Ростовом»

Агент отстранённого от футбола Писарского заявил, что игрок тренируется со «СКА-Ростовом»
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Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы бывшего форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского, рассказал, с кем его клиент поддерживает форму в период отстранения от футбола. 3 июля нападающий получил длительную дисквалификацию за ставки.

«Вовка поддерживает форму со «СКА-Ростовом». После всего того, что произошло, пострессовал и пережил. Он же футболист — тренируется для поддержания формы. Пока не идёт речи об участи в составе «СКА-Ростова» в Медиалиге или Кубке лиги.

У него родилась дочь. Это его чуть-чуть отвлекло. Но уже пора тренироваться. Я договорился, чтобы он тренировался и поддерживал форму. Он же не может год не тренироваться!» — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, РФС отстранил игрока на четыре года (три условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ.

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