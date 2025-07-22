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В «Ахмате» сообщили о переговорах с аргентинским клубом по аренде Луны Диале

В «Ахмате» сообщили о переговорах с аргентинским клубом по аренде Луны Диале
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Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила, что атакующий полузащитник Мауро Луна Диале может сменить команду в летнее трансферное окно. 26-летний игрок выступает за клуб из столицы Чечни с лета прошлого года.

«Мы на стадии переговоров с одним из клубов Аргентины о переходе Луны Диале на условиях аренды с правом выкупа», — сообщили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата».

Луна Диале перебрался в «Ахмат» из аргентинского клуба «Унион Санта Фе» в июле 2024-го. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 1,85 млн. Всего на счету футболиста гол и результативная передача в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.

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