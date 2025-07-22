Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси может быть дисквалифицирован за отказ от участия в Матче всех звёзд МЛС — ESPN

Месси может быть дисквалифицирован за отказ от участия в Матче всех звёзд МЛС — ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может быть отстранён на одну игру МЛС по причине отказа от участия в Матче всех звёзд лиги. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 38-летний футболист не посетил тренировку в преддверии игры.

В среду, 23 июля, сборная звёзд МЛС встретится с командой звёзд мексиканского чемпионата.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Лионель Месси Подробнее
Материалы по теме
Голкипер «Фиорентины» де Хеа: Месси невысокий, но у него невероятные физические данные

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android