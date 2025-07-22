Месси может быть дисквалифицирован за отказ от участия в Матче всех звёзд МЛС — ESPN

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может быть отстранён на одну игру МЛС по причине отказа от участия в Матче всех звёзд лиги. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на ESPN в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 38-летний футболист не посетил тренировку в преддверии игры.

В среду, 23 июля, сборная звёзд МЛС встретится с командой звёзд мексиканского чемпионата.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: