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Гасилин: Вега — игрок замены, но Роман добавил важную опцию Семаку

Гасилин: Вега — игрок замены, но Роман добавил важную опцию Семаку
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался о роли защитника Романа Веги в команде с берегов Невы, состав которой он пополнил этим летом.

«Роман Вега — молодой защитник. Он добавил важную опцию. Теперь Семак сможет выпускать Дугласа в опорной зоне вместе с Барриосом, а Вегу — слева в обороне. А когда вышел Жерсон, то Сантос вернулся на свою родную позицию. Думаю, так «Зенит» и будет играть: Жерсон, Глушенков и Барриос — в линии полузащиты, а Дуглас Сантос — слева в защите. Вега — игрок на вырост, но пока он будет сидеть на замене, работать и ждать своего шанса», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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