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«Ювентус» объявил о переходе Консейсау из «Порту» на постоянной основе

«Ювентус» объявил о переходе Консейсау из «Порту» на постоянной основе
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«Ювентус» на официальном сайте объявил, что 22-летний крайний нападающий Франсишку Консейсау стал футболистом «старой синьоры» на постоянной основе. В минувшем сезоне итальянский гранд арендовал португальского вингера у «Порту».

Консейсау подписал с туринским клубом контракт, рассчитанный до 2030 года. «Порту» на официальном сайте проинформировал, что «Ювентус» заплатил € 32 млн за переход игрока.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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