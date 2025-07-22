Игрок «Манчестер Юнайтед» Хойлунд заинтересовал клубы Серии А — Романо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд привлёк внимание клубов Серии А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, речь идёт об «Аталанте» и «Лацио». Клуб из Бергамо изучает возможность возвращения в команду датчанина вместо Матео Ретеги, который перешёл в «Аль-Кадисию». Зарплата футболиста может помешать его трансферу в чемпионат Италии, оптимальным вариантом стала бы аренда, но манкунианцы, вероятно, будут готовы отдать игрока в аренду только клубу АПЛ.

В минувшем сезоне Хойлунд принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2035 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.