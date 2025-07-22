Казахстанский «Кайрат» уступил клубу КуПС в квалификации Лиги чемпионов

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между финским клубом КуПС и казахстанским «Кайратом». Команды играли на стадионе «Вяре Арена» в городе Куопио (Финляндия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 49-й минуте гвинейский нападающий Мохамед Туре открыл счёт в матче. На 71-й минуте полузащитник Яакко Оксанен удвоил преимущество своей команды.

Ответная игра между «Кайратом» и КуПС состоится на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Встреча запланирована на вторник, 29 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.