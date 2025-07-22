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КуПС — Кайрат, результат матча 22 июля 2025, счёт 2:0, квалификация Лиги чемпионов — 2025/2026

Казахстанский «Кайрат» уступил клубу КуПС в квалификации Лиги чемпионов
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между финским клубом КуПС и казахстанским «Кайратом». Команды играли на стадионе «Вяре Арена» в городе Куопио (Финляндия). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
КуПС
Куопио, Финляндия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Туре – 49'     2:0 Оксанен – 71'    

На 49-й минуте гвинейский нападающий Мохамед Туре открыл счёт в матче. На 71-й минуте полузащитник Яакко Оксанен удвоил преимущество своей команды.

Ответная игра между «Кайратом» и КуПС состоится на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Встреча запланирована на вторник, 29 июля. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в третий отборочный раунд Лиги чемпионов.

Календарь квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов - 2025/2026
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