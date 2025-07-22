«Зенит» объявил о переходе Сергея Волкова в «Сочи» на правах аренды

«Зенит» в телеграм-канале объявил о переходе 22-летнего правого защитника Сергея Волкова в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Волков перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Значительную часть минувшего сезона Волков пропустил из-за разрыва крестообразных связок.

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