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Гасилин предположил, кто станет лучшим бомбардиром «Зенита» в новом сезоне

Гасилин предположил, кто станет лучшим бомбардиром «Зенита» в новом сезоне
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Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кто, по его мнению, станет самым результативным футболистом в санкт-петербургской команде в сезоне-2025/2026. В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые одолели «Ростов» (2:1) с голами форвардов Матео Кассьерры и Андрея Мостового.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«У «Зенита» большая группа атаки. Лучшим бомбардиром должен стать центральный нападающий — тот же Матео Кассьерра. Но может кто угодно. Я думаю, что Луис Энрике сможет стать главным голеадором «Зенита». Адаптация прошла, моменты постоянно есть, поэтому скажу, что Энрике точно забьёт больше 10 голов в этом сезоне. Кстати, вполне возможно, что Луис и сделает больше всех голевых передач. У него отличные технические данные, за счёт которых он способен стать и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом «Зенита» в сезоне», — сказал Гасилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

Бразилец Луис Энрике перебрался в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно за сумму около € 33 млн. В минувшем сезоне на его счету два гола и две результативные передачи в 11 матчах РПЛ.

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