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Экс-игрок «ПСЖ» Марко Верратти станет совладельцем «Пескары» — La Gazzetta dello Sport

Экс-игрок «ПСЖ» Марко Верратти станет совладельцем «Пескары» — La Gazzetta dello Sport
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Полузащитник катарского «Аль-Духаиля» Марко Верратти станет совладельцем «Пескары». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист выкупит 50% акций «дельфинов», в состав руководства клуба будет включён представитель хавбека.

Верратти является воспитанником «Пескары», за взрослую команду «дельфинов» он выступал с 2008 по 2012 год. После этого хавбек играл за «Пари Сен-Жермен», а затем он перешёл в катарский «Аль-Араби» в 2023 году. За «Аль-Духаиль» Марко выступает с нынешнего лета.

«Пескара» по итогам прошлого сезона вышла в Серию B. На данный момент высшими достижениями клуба являются победы в Серии B в сезонах-1986/1987 и 2011/2012.

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